A Kharkiv non ci sarà, ma questo era già previsto, visto che la Champions League non può giocarla (avendola già disputata nel girone di qualificazione con la maglia dello Sporting). Il mirino, però, è spostato un po’ più in là, su domenica sera, quando all’Olimpico sbarcherà il Milan in campionato. Quella sarà la prima apparizione di Jonathan Silva in giallorosso. Forse non in campo, magari solo in panchina. Ma intanto lo scoglio è superato, da ieri il terzino argentino si allena con il gruppo. E, si spera, da qui a fine stagione potrà anche far respirare Kolarov un po’ meglio di quanto non possa fare Juan Jesus.



Intanto nel gruppo giallorosso cresce l’attesa per la Champions. Ieri sui social Radja Nainggolan è stato sufficientemente chiaro ("Avanti così, adesso testa alla Champions"), imitato anche da qualche compagno di squadra.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il d.s. Monchi nei giorni scorsi ha parlato con l’agente del giovane portiere Marko Johansson, 19 anni, numero uno del Malmoe e dell’Under 19 della Svezia. Su di lui, però, c’è anche il Napoli.