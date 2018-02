Quali sono le sue caratteristiche tecniche?

Grazie per il benvenuto. Sono qui per integrarmi, le mie caratteristiche sono note e sono quelle per cui sono stato scelto.



Le sue prime impressioni sull’ambiente e le prime parole col mister.

Sono stato molto colpito dalle infrastrutture, è un grande club. Non ho ancora parlato col mister, ci sarà occasione.



Ha un giocatore al quale ti ispiri e che idea si è fatto del calcio italiano visto che ha affrontato la Juventus recentemente?

Nessuno in particolare, guardo a tutti i calciatori che ricoprono il mio ruolo in campo per apprendere da loro. Nel calcio italiano bisogna sempre essere concentrati, assumersi le proprie responsabilità nel momento di giocare



Quando pensa di poter scendere in campo visto che deve fare 10 presenze...

Interviene Monchi: "Non sono 10"

Silva: "Ora mi sento abbastanza bene, stavo lavorando dov'ero prima, arrivo qui per completare il mio percorso riabilitativo e tornare in gruppo il prima possibile. Non sono in grado di dare tempi al momento"



Ha sentito Aquilani che ha giocato sia qui che allo Sporting?

No, non sono più in contatto con lui ma mi parlava sempre bene del calcio italiano



Quando hai ricevuto la chiamata della Roma e come può aiutarti Kolarov?

Appena l'ho saputo sono rimasto impressionato, qualche giorno fa l'ho saputo. Non solo Kolarov, ma tutti i grandi calciatori che troverò qui mi aiuteranno



Ha già incontrato Totti?

Ho avuto la fortuna di salutarlo ieri. Ancora non ci credo di averlo qui accanto a me, ero abituato a vederlo sulla Play Station