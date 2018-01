Ore frenetiche in casa Roma. Monchi sta decidendo chi sarà il terzino da consegnare a Di Francesco dopo la partenza di Emerson. La trattativa per Blind col Manchester sembra ormai saltata per problemi ecomomici, così si sta per chiudere Jonathan Silva dello Sporting Lisbona. Il difensore argentino classe '94, di ruolo terzino sinistro, ha il passaporto italiano e ha un contratto con il club portoghese in scadenza nel 2022. Operazione da 6 milioni, cinque anni di contratto per Silva che ha già detto sì ai giallorossi. L'argentino è tornato da poco in gruppo dopo una lesione al legamento interno del ginocchio destro. Silva sosterrà le visite mediche intorno alle 11,30 a Villa Stuart.



CHI E' - Per lui solo 6 presenze nel campionato portoghese quest'anno anche a causa dell'infortunio e una carriera fin qui deludente dopo le ottime promesse in patria. Cresciuto all'Estudiantes ha trovato poco spazio a Lisbona (dove aveva inizialmente addirittura una clausola da 45 milioni) tanto che l'anno scorso è finito in prestito al Boca. Per lui 2 convocazioni con la nazionale argentina. Al contrario di Blind può essere impiegato solo a sinistra e quindi sarà la riserva naturale di Kolarov. Nel 2015 fu molto vicino al Torino.