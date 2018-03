Juan Jesus, difensore brasiliano della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorossi alla vigilia della gara di ritorno di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: "Le ultime vittorie in campionato ci danno tanta fiducia e tranquillità per affrontare al meglio una gara difficilissima. Dobbiamo assolutamente passare il turno. Ci giochiamo la stagione e abbiamo la possibilità di entrare nella storia perché è da tanto che la Roma non arriva ai quarti di Champions. Andata? La gara in Ucraina è stata un po’ strana. Nel primo tempo abbiamo capito che possiamo metterli in difficoltà, infatti abbiamo giocato benissimo e segnato. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, sicuramente a Roma sarà diverso. Se facciamo l’1-0 dobbiamo essere intelligenti e capire quando è il momento di spingere e quando tenere un po’ la palla. E poi cercare il secondo gol per chiudere la partita il prima possibile. Shakhtar? Ha dei brasiliani fortissimi. Ho visto in grande forma Fred. Lo conosco, ci ho giocato insieme nell'Inter di Porto Alegre ed è davvero bravo. Dobbiamo tenerlo d’occhio".