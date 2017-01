"Nelle ultime partite siamo stati perfetti, abbiamo messo in pratica tutto quello che ci ha chiesto il mister". Juan Jesus, intervistato dal match program ufficiale della Roma, sorride per il momento della squadra giallorossa. "Il tecnico lo sa, ci vede in allenamento e quando facciamo la partitella tra noi vogliamo vincere tutti. È sintomo di una squadra tosta, con carattere, che porta la stessa mentalità degli allenamenti anche in partita. È quello che ci vuole per lottare fino in fondo per raggiungere i nostri obiettivi. Fiorentina-Juventus? Io non guardo alle altre squadre, non mi piace aspettare che la Juve vada male, io penso alla Roma. Dobbiamo fare il nostro compito. Se facciamo il nostro alla fine possiamo ottenere grandi risultati".