Juan Jesus, difensore della Roma, parla a SportTV il giorno dopo l'impresa contro il Barcellona in Champions: "Molti non ci credevano, io invece sì. All'andata abbiamo giocato bene e li abbiamo messi in difficoltà. Con tutto il rispetto per il Barcellona, gli abbiamo impartito una lezione tattica. Bravo il nostro allenatore. Eravamo molto concentrati e sapevamo di potercela fare. Abbiamo avuto due giorni per preparala dopo la partita con la Fiorentina. Sapevamo che era difficile, ma il calcio è questo. Lunedì il mister ci ha detto che avrebbe cambiato modulo tattico, con i tre in difesa. Mi sono preparato, sapevo che sarebbe stato difficile marcare Messi, il miglior giocatore al mondo. Ho dato tutto e sono riuscito nell'intento di non prendere gol e non lasciare fare niente all'argentino, aiutando i miei compagni ad ottenere questa vittoria molto difficile".