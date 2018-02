Poco prima della sfida contro l’Udinese, il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato a Premium Sport: “Le parole di Spalletti? In realtà non le ho lette nemmeno, io penso alla Roma. Quest’anno sappiamo che abbiamo sbagliato un po’ troppo, però avevamo iniziato bene. Ora dobbiamo fare più punti possibile per arrivare terzi, quarti. Non possiamo mollare niente, Napoli e Juventus sono troppo lontane ma pensiamo a far punti. Vice-Kolarov? È un ruolo che ho fatto più volte, oggi aiuterò la squadra in quella zona”.