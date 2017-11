Juan Jesus, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Radio del grande avvio di stagione giallorosso. "Io e i miei compagni diamo tutto, quando c'è questa mentalità è difficile soffrire. Dzeko ci dà una mano, anche i centrocampisti, riusciamo a salire più velocemente e a coprire bene il campo. Cerchiamo di rubare palla in avanti, aggrediamo subito, così possiamo fare male agli avversari con meno sforzo, senza risalire tutto il campo. Se aggrediamo alti, poi possiamo far male subito. Noi vogliamo vincere, il mister ci dà una mano, ma poi in campo andiamo noi e diamo il meglio per fare ciò che ci chiede. Tutti stanno facendo bene e si sentono importanti. Dobbiamo continuare così. Abbiamo il portiere della nazionale più forte al mondo. Ha lavorato sodo, anche lo scorso anno quando giocava meno, sta dimostrando che è fortissimo. Tutti possiamo sbagliare, ogni tanto capita anche a noi difensori, ma abbiamo un portiere che para tutto. Martedì avremmo potuto vincere anche 5-0. Eravamo tranquilli, rispettiamo il Chelsea, ma la partita di Londra e quella di Roma hanno dimostrato che possiamo battere chiunque se giochiamo in un certo mdoo. Abbiamo dimostrato chi siamo. Chi entra sa cosa deve fare in campo, tiene la linea, non so nemmeno come spiegarlo. Per noi è un anno buono. Kolarov dà sicurezza, è esperto, ha giocato tante partite in Champions e in Premier League, mi dà anche dei consigli. A volte gli dico di spingere di più, di attaccare, andare fino in fondo gli dico che poi ci pensiamo noi. Ha la faccia cattiva ma il cuore buono. Arriva la Fiorentina, è in forma. Dobbiamo alzare il livello della concentrazione anche se abbiamo vinto 3-0. Lavoriamo, umili e zitti, continuando a fare quello che dobbiamo fare. Vogliamo i 3 punti a Firenze".