Segnali positivi per il rientro di Rick Karsdorp. Il terzino olandese ha infatti lavorato in campo nella seduta odierna di allenamento, anche se a parte rispetto al resto della squadra. Bruno Peres ha iniziato il percorso riabilitativo, palestra per Luca Pellegrini, Florenzi ha lavorato con il gruppo. Eusebio Di Francesco si è concentrato su alcune esercitazioni tattiche prima di una partitella finale, che non ha visto impegnati i giocatori scesi in campo a Bergamo.