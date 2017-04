Come riferito dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe ormai raggiunto l'accordo con l'Atalanta per Franck Kessié: i giallorossi verseranno nelle casse del club lombardo 28 milioni di euro per il centrocampista. Mancano solo alcuni dettagli per definire l'accordo tra l'ivoriano e la Roma, che ha offerto un quinquennale a 1.5 milioni di euro a stagione contro gli 1.8 milioni richiesti.