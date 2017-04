. Se andasse ancora a scuola, probabilmente ci sarebbe stato scritto questo sulla pagella di Franck dopo la partita di ieri in cui, con la sua, è riuscito a portare a casa un punto contro la, al centro del mercato da inizio anno per la grande stagione che sta disputando con la squadra di Gasperini e primo obiettivo del nuovo corso giallorosso che prenderà il via dalla prossima estate.A prescindere da chi sarà l'allenatore, con Spalletti che ieri con quel "Ce l'ho messa tutta" è sembrato dire addio definitivamente al club di James Pallotta, ci sarà Kessie.- come dimostrano i sette gol messi a segno quest'anno -- come sa bene Nainggolan, marcato a uomo ieri dall'ex Cesena. Caratteristiche che ne fanno un centrocampista completo, che non a caso ha attirato le attenzioni anche die sta cercando l'accordo definitivo con l'agente del giocatore, George Atangana. A confermarlo è stato ieri un compagno di squadra di Kessie, Marco, prodotto del settore giovanile giallorosso che ha rivelato: "". E a fine partita, l'ivoriano ha mostrato un sorriso a chi gli chiedeva se l'Olimpico sarà davvero il suo prossimo stadio. Un sorriso che sa di conferma, dopo essersi guadagnato una promozione a pieni voti.