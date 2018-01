Ci pensa Kolarov a riportare l'attenzione su una partita fondamentale come quella con l'Inter di domenica prossima. Il serbo, ai microfoni di Sky, ha provato così a scuotere la squadra: "Dobbiamo giocare a viso aperto con l'Inter. Noi manchiamo un po' dal punto di vista mentale, ma sarà più facile trovarla contro una grande squadra come l'Inter. All'andata abbiamo dominato ma non abbiamo chiuso e ci hanno ribaltato il risultato. Dobbiamo restare concentrati per 90' su ogni pallone anche perché loro hanno individualità che fanno la differenza. Fino a un mese fa abbiamo fatto bene, eravamo tra i primi 4 e siamo andati agli ottavi di Champions. Siamo mancati ultimamente, ma ci sta una piccola crisi. Mentalmente dobbiamo crescere e vincere partite come quelle col Sassuolo. Loro sono inferiori e non possiamo pareggiare partite così. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4 e andare in Champions". Poi su Icardi: "Non c'è solo lui, ma nell'Inter ce ne sono di molti bravi. Meglio lui o Dzeko? Io preferisco Edin". A proposito di Dzeko: "So che il mercato è in corso, magari so qualcosa ma non è bello che ne parli io. Di Edin sinceramente non so niente". Sul suo impatto alla Roma: "Mi aspettavo di fare bene, mi conosco e so quello che posso fare. Nessuna sorpresa, conosco le mie qualità e già conoscevo il calcio italiano. Poi devo ringraziare i compagni e il mister. I numeri individuali fanno piacere, ma sarei più soddisfatto con 4-5 punti in più in classifica". Infine su Nainggolan: "Ci ho parlato, lui è importante e lo sa. Sa pure di aver sbagliato e credo che non lo farà più perché è stata una brutta cosa per lui e per noi. Radja è un ragazzo buonissimo e domenica con due gol mette tutto apposto".