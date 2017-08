Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida con l'Inter. Queste le sue parole: "Sicuramente siamo partiti bene, la vittoria di Bergamo ci ha dato una spinta in più, non abbiamo giocato bene ma i 3 punti erano troppo importanti. Dobbiamo avere più possesso palla, sapevamo che l'Atalanta avrebbe fatto bene in casa, sapevamo che avremmo sofferto un po'. Ma il mister ha preparato bene la gara con l'Inter, speriamo di crescere ogni partita. Icardi e Perisic sono forti ma dovremo affrontare tutta la squadra di Spalletti con la massima attenzione. Di Francesco è un tecnico che punta sulla grinta e sul pressing alto, mi piace il suo calcio. Vincere un titolo è sempre difficile nel calcio, Roma è una piazza importante ma per vincere ci vuole tanto. Noi metteremo tutto in campo, vedremo alla fine dove arriveremo".