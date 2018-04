Aleksandar Kolarov, terzino sinistro della Roma, parla dopo il ko casalingo contro la Fiorentina: "Dopo risultati come oggi bisogna rialzarsi sempre e cercare di reagire. Noi giocatori più esperti proveremo a dare subito la scossa per tornare a vincere dalla prossima partita. Sono punti che ci mancheranno, ma tra due giorni c’è già un’altra partita e dobbiamo essere forti mentalmente per superare gli ultimi risultati e ripartire già da martedì".



"Loro hanno segnato due gol con due tiri, non ne ricordo altri. Io parlo del risultato, il mister della difesa. Non credo ci siano da fare drammi. Non è il risultato che volevamo, è la seconda sconfitta consecutiva, abbiamo perso in casa ma anche se avessimo vinto non avremmo chiuso la questione Champions. Dobbiamo andare avanti, già con il Barcellona martedì e poi il Derby per dimostrare di essere all’altezza di giocare ancora in Champions".