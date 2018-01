Aleksandar Kolarov ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Il terzino serbo della Roma ha parlato a tutto tondo della formazione giallorossa e della sua prima parte di stagione: "Sapevo cosa potevo dare. Non avevo dubbi sulle mie qualità e inoltre avevo il vantaggio di conoscere il calcio italiano e la lingua. Mi fanno piacere questi numeri, ma mi avrebbero fatto piacere 4-5 punti in più. Mi trovo bene sia con Perotti che con El Shaarawy. Noi fino a un mese fa abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo mancati solo nelle ultime due-tre partite. Ci sta nel calcio avere una piccola crisi, ma col Sassuolo in casa non puoi pareggiare e in queste gare dobbiamo fare il salto di qualità. Se però vinciamo a Milano si mette tutto a posto. Stiamo facendo bene, ma possiamo fare ancora meglio - ha detto l'ex Manchester City e Lazio, che poi ha parlato della sfida contro l'Inter - Sarà facile preparare la partita: si tratta di una grande squadra. Andiamo a San Siro per giocarcela a viso aperto. Mi aspetto una grande partita. Sappiamo che siamo forti come loro. Abbiamo calciatori che possono fare la differenza. Icardi pericolo numero uno? Si, ma hanno anche altri giocatori in grado di fare la differenza. Tra lui e Dzeko preferisco il bosniaco. Dzeko al Chelsea? Il mercato è in corso e anche se so qualcosa non ne parlo". Su Nainggolan: "Ho parlato con lui, sa di aver sbagliato e non credo farà più una cosa del genere. Radja è un ragazzo buonissimo e domenica con due gol metterà tutto a posto". Infine una domanda sull'obiettivo stagionale dei giallorossi: "Quarto posto? Non è l'obiettivo minimo, è il nostro obiettivo. Poi se si può scalare qualche altra posizione ancora meglio".