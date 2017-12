Like father, like son... football runs in Christian Totti's veins!

Christian Totti, primogenito di Francesco, è stato impegnato in questi giorni a Tenerife per la Liga Promises che ha messo a confronto le formazioni Under 12 di alcune big del calcio spagnolo con altre squadre provenienti da tutta Europa, tra cui appunto la Roma. In un post pubblicato dall'account della Liga spagnola, si parla dicosì: "Tale padre, tale figlio...il calcio scorre nelle vene di Christian Totti".