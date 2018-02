Tre reti nelle ultime due sfide. Dopo una prima parte di stagione non al top, Cengiz Under si sta rivelando un grande colpo del direttore sportivo Monchi, trascinando la Roma nelle ultime due sfide contro Hellas Verona e Benevento. Ecco le parole del suo agente, Omer Uzun, ai microfoni di Romagiallorossa.it: "È stato davvero un grande momento per lui ieri sera contro il Benevento, specialmente con i suoi gol e l’assist a Dzeko per il 2-1. Ha aiutato la squadra a portarla alla vittoria ed è questo l’importante per lui. È stato un grande momento per lui anche segnare di fronte ai tifosi della Roma".