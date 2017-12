Nelle ultime settimane il nome di Simone Verdi è stato accostato più volte alla Roma. Oggi il suo agente, Donato Orgnoni, è intervenuto sulle pagine de “Il Resto del Carlino” per smentire le voci su una possibile partenza dell’attaccante già a gennaio. Ecco le sue parole: “Rimaniamo a Bologna, la decisione è presa e non si torna indietro. Qui Simone ha trovato l’ambiente ideale e pensa di poter fare ancora meglio, quindi è deciso a non toccare questi equilibri. Dispiace per le speculazioni, è da tanto che abbiamo comunicato fermamente le nostre intenzioni. È naturale che la società, davanti alla possibilità di realizzare un’ottima plusvalenza, rifletta sul da farsi, ma noi siamo irremovibili. A gennaio non ci muoviamo, a giugno valuteremo insieme al club quale sia la cosa più giusta per tutti. C’è l’interessamento di grandi squadre? Il Bologna viene prima“