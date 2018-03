Buone notizie per i tifosi della Roma. Per l’andata di Champions League con il Barcellona, per chi non andrà al Camp Nou, non ci sarà bisogno di chiedere ospitalità all’amico abbonato a Premium. La sfida del 4 aprile, come si può leggere sul palinsesto Mediaset, andrà infatti in onda in chiaro su Canale 5, come successo per i due match degli ottavi con lo Shakhtar