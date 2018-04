La Premier ancora una volta punta gli occhi sul Ninja: Chelsea e Manchester United vogliono il centrocampista giallorosso ormai già da un anno, ma alla corsa si è aggiunto anche l’Arsenal, anzi, Luis Enrique. Come riporta il “Sun“, l’ex tecnico del Barcellona sarebbe il favorito per la panchina dei Gunners (Wenger lascerà a fine stagione), e vorrebbe Nainggolan per il suo centrocampo rivoluzionato. Secondo il portale inglese, sarebbe già pronta un’offerta per la Roma pari a 51 milioni di euro.