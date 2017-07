Il mercato condotto da Monchi non convince Roberto Pruzzo. L'ex centravanti della Roma, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, dice la sua sul probabile doppio arrivo in attacco di Defrel e Under. "50 milioni per Defrel e Under sono tanti, con quei soldi ti tenevi Salah. La Roma lì davanti ha bisogno di un fuoriclasse e per ora si accontenta di questi due".