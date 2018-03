La sfida dei quarti di finale di Champions League tra Roma e Barcellona si avvicina sempre di più e i biglietti per la gara all’Olimpico cominciano ad andare a ruba. Da ieri è partita la prevendita riservata agli abbonati (sia di campionato che di Champions) per il match in programma il 10 aprile nella Capitale: quasi 7mila i tagliandi già venduti in meno di una giornata. La prevendita proseguirà fino alle 23.59 di domani, giovedì alle 10 via alla vendita libera.