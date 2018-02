Dmitri Alenichev, ex di Perugia e Roma, parla di Francesco Totti, incontrato alla Legends Cup che sta andando in scena in Russia: "E’ stato emozionante. Non lo vedevo da 8 o 10 anni, non abbiamo avuto occasione. Quando ho scoperto che sarebbe venuto al torneo ero molto contento. L’incontro di oggi mi ha dato tante sensazioni positive. Lo vedrò domani e spero di rivederlo anche tra due giorni. Cosa ci siamo detti? Abbiamo parlato di cosa abbiamo fatto in passato e dove. Gli ho chiesto se avesse intenzione di fare l’allenatore in futuro e mi ha risposto che non ci pensa ancora e che per il momento vuole rilassarsi con il calcio. Poi potrà tornare. Sono contento sia venuto a Mosca per il torneo. Gli fa onore, non si vedono spesso a Mosca giocatori del suo calibro. E’ stato bello vedere il vero Totti, ha dimostrato di essere ancora un giocatore fantastico"