Marco Amelia, ex portiere di Roma e Milan, parla a RMC Sport di Alisson, estremo difensore giallorosso ricercato dai top club europei: "Sono 3 anni che lo conosco e che punto su Alisson, vorrei che restasse a Roma per tanti anni e diventasse il miglior portiere del mondo con la maglia giallorossa. Il Real Madrid ti mette in difficoltà, perché oltre ai soldi sul piatto può mettere di tutto. Conta molto la volontà del giocatore, è tutto da valutare, ma a oggi la vedo difficile. Gioca con una tranquillità incredibile, rasserena tutti. Via a 60 milioni? Per educazione e rispetto mi siedo al tavolo con la società che arriva, ma non accetto. Il suo contratto andrebbe rivisto per farlo stare tranquillo, spiegandogli il progetto completo. Quanto vale? Più di 120, nel panorama mondiale Alisson vale un attaccante, ti fa prendere 15 punti l'anno".