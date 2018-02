L’attaccante del Milan Fabio Borini ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Gazzetta dello Sport”. Queste le sue parole sulla sua esperienza alla Roma nella stagione 2011-2012.



Lei in Italia ha avuto Luis Enrique: che ricordi ne ha?

Mi pareva straordinario. Lui guardava prima la persona, poi il nome sulla maglia. La prima volta che lo incontrai mi disse: “Tu sei giovane, ma io faccio giocare chi lavora meglio”.



A proposito, dicono che a Roma lei fosse isolato. Non la invitarono neanche a una cena di squadra, si disse.

Ma no, era organizzata in tempi brevi e io avevo la mia famiglia lì. Diciamo che avevo un rapporto normale. Avevo 21 anni, venivo dall’estero. Relazionarsi con De Rossi e Totti, che lì erano intoccabili, è stato diverso che farlo con Terry e Drogba, che sono più alla mano. In Inghilterra si tende a essere più normali.