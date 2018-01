Vincent Candela, ex laterale della Roma, parla ai microfoni di Centro Suono Sport: "Nainggolan? Ha sbagliato a fare quella diretta Instagram. Sappiamo tutti che Nainggolan ogni tanto va sopra le righe, il ragazzo va gestito meglio da parte della società. Non mi sorprende il suo atteggiamento, mi dispiace che chi era vicino a lui abbia permesso al ragazzo di fare quei video. Ora deve prendersi le sue responsabilità come ha sempre fatto. La società deve prendere una decisione, Di Francesco deve solo giudicarlo per quello che fa in campo".



ROMA SCUDETTO - "Per me non lo è mai stata. Mi ritengo abbastanza obiettivo. La Roma ha venduto Salah e Rüdiger e ha preso tre giocatori infortunati: è impossibile competere per lo scudetto. Di Francesco non può fare miracoli".



SU TOTTI - "È ancora presto per giudicarlo, ma sicuramente fare bene alla squadra. Servirebbe ancora la sua fantasia in questa squadra così macchinosa. Lo vedrei ancora calciatore (ride, ndr). Adesso deve imparare da Monchi, poi capirà cosa vorrà fare".



SU SCHICK - "Non parliamo di van Basten, ma ha qualità. Bisogna lavorarci sopra. Schick è stato infortunato ed è sotto pressione. Contro la Juventus lo avrei lanciato dall’inizio, a 15 minuti dalla fine del match non può dimostrare tutto il suo potenziale. Ha le qualità, non bisogna scartarlo subito. Non è Iturbe"