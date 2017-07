Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma, parla dei giallorossi a Sky Sport: "Le parole di Pallotta? Dopo anni in cui non ha mai parlato, vedere un presidente 'vivo' fa ben sperare. Il campionato? A livello di classifica non so se potrà cambiare molto. L'anno scorso la Roma è stata protagonista, molte squadre si sono rinforzate. Non so se potrà vincere lo scudetto. Totti? Forse poteva smettere un anno prima, ma alla fine ha aiutato la Roma ad andare in Champions".