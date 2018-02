Hector Moreno, difensore messicano passato dalla Roma alla Real Sociedad, parla a El Diario Vasco del suo trasferimento nell'ultimo giorno di mercato: "Monchi mi ha preso ma l’allenatore contava su altri giocatori. Non gliene faccio una colpa, credeva che fosse il meglio per quello di cui aveva bisogno la squadra e per quello che cercava. Quando mi ha messo in campo, credo di aver giocato ad un buon livello. Nonostante non giocassi, mi sentivo molto bene perché mi allenavo duramente. Tra 6 mesi c’è la Coppa del Mondo e la qualità della squadra alzava il livello delle sedute".



LA REAL SOCIEDAD - "Perché? Prima del mercato, il mio agente mi disse che c’erano diverse offerte, alcune dal Messico. Però non volevo tornare nel mio Paese. Volevo rimanere in Europa, e a Roma stavo bene. Perciò gli dissi che sarei restato a Roma, di non cercare nulla per me. Poi due giorni prima della fine mercato mi ha richiamato per dirmi della Real Sociedad. Credevo non ci fosse tempo per chiudere l’operazione, pensavo che la Roma non mi avrebbe fatto partire. Ma Monchi è stato molto bravo e le cose si sono chiuse in poche ore, anche se non è stato facile lasciare un club e una città come Roma".