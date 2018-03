Juan Manuel Iturbe, esterno offensivo del Club Tijuana, visto in Italia con le maglie di Verona, Roma e Torino, parla a RMC Sport della squadra giallorossa: "Per la Roma, contro lo Shakhtar, sarà dura. Gli ucraini giocano bene e hanno dei calciatori che possono mettere in difficoltà i giallorossi. A mio avviso, però, la Roma ha giocatori forti, che possono farle vincere questa partita casalinga. Mi aspetto uno Stadio Olimpico pieno, che darà stimoli importanti a chi scenderà in campo. Per me, i giallorossi possono andare ai quarti di finale".



Due parole sul passato in giallorosso: "Non è stato facile, per me, arrivare alla Roma. Ero uno dei giocatori più felici quando mi hanno comprato, sinceramente. Ero felice e volevo dimostrare quello che potevo fare. A mio parere, però, mi hanno messo in difficoltà i tanti infortuni. Non è stato un periodo facile per me. Se ti ricordi, avevo iniziato bene, avevamo giocato la Champions e avevo iniziato con un gol (AS Roma vs PFK CSKA 5-1, 17 settembre 2014). Poi, dopo la partita giocata allo Juventus Stadium (Juventus FC vs AS Roma 3-2, 18 ottobre 2014), mi sono fatto male e, da lì in poi, è stato difficile per me rimettermi in forma. Personalmente credo che, anche di testa, non stavo particolarmente bene per la troppa pressione che c'era sulla squadra. Avevamo un gruppo forte e ci si aspettava che vincessimo qualcosa, ma, purtroppo, non è accaduto. Come ti ho già detto, credo che non fosse affatto facile e, secondo me, quella pressione mi ha messo un po' in difficoltà perché, con la testa, non c'ero. La mia voglia di dimostrare non mi ha fatto essere me stesso, non mi ha fatto stare sereno e, per questo, credo di non aver dato ciò che avrei potuto dare".