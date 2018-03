Francisco Lima, ex centrocampista della Roma, parla a RMC Sport della squadra di Di Francesco: "La Roma di oggi? Auguro tante cose buone a Di Francesco, sta facendo una bella stagione e una grande Champions che è importantissima. Ha superato grandi squadre e ora sta diventando un grandissimo. Il Barcellona? Spero passi la Roma perché i tifosi lo meritano. Florenzi? Mi piace tanto, ha una grande corsa, gli auguro le cose migliori: viene da brutti infortuni e ora sta bene, spero faccia bene come giocatore ed è prezioso per lo spogliatoio. Alisson il migliore al mondo? Sta facendo un grande campionato, è titolare del Brasile, ora c'è il Mondiale davanti e spero che lì possa non prendere il gol e che possa farci vincere il Mondiale. Gerson? È giovane, ogni volta che gioca però fa bene. Lo scudetto? Mi piacerebbe la Roma ma non possiamo farcela... Spero nel Napoli, basta con la Juventus...".