Domani si gioca Roma-Atalanta. E Ivan Pelizzoli ha vestito entrambe le maglie. Il portiere a ForzaRoma.info ha parlato della sfida ma soprattutto è intervenuto sulla questione Nainggolan: 'Radja fa qualche sparata fuori dal campo, ma uno come lui deve giocare sempre. La strigliata di Monchi? I discorsi più forti e importanti me li hanno sempre fatti gli allenatori. I dirigenti si sono sempre messi da parte e non avevano mai fatto questi tipi di discorsi. I discorsi più duri me ce li faceva Capello qualche anno fa, ma anche altri allenatori. Non ho mai sentito nella mia carriera parlare direttori sportivi o generali dentro lo spogliatoio. Spero Monchi sia stato spalleggiato da Di Francesco. L’Atalanta in questo momento vola sulle ali dell’entusiasmo. Ha vinto a Napoli, sta giocando a memoria e un gran calcio. È consapevole inoltre dei propri mezzi. La Roma alterna grandissime partite, ma quando deve fare il salto di qualità sembra che le manchi sempre qualcosa".