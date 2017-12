Contro il Sassuolo non ci sarà Defrel, ma c'è un altro ex emiliano pronto a farsi rimpiangere. A centrocampo, infatti, Lorenzo Pellegrini è favorito su Strootman apparso appannato contro la Juve. In neroverde Pellegrini ha segnato 9 gol in 47 gare e conquistato pure la prima convocazione in azzurro.