Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, dice la sua sul mercato giallorosso ai microfoni di Radio Radio: " Il terzino destro? Io mi terrei Florenzi e cercherei di trovare le giuste alchimie tra quelli dell’attacco. Non è Schick il problema della Roma, non vorrei che lo facessero diventare un caso. Rispetto a Roma e Lazio, l’Inter ha una rosa nettamente inferiore. Se non sfruttano il mercato, i nerazzurri rischiano di rimanere col cerino in mano arrivando quinti in classifica".