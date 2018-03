Strootman è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter di Spalletti. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Ausilio e Sabatini non hanno intenzione di pagare l’intera clausola da 45 milioni che lega il centrocampista olandese alla Roma. Per questo motivo offrono come contropartita tecnica due centrocampisti in uscita come Brozovic e Joao Mario (ora al West Ham). Sul numero 6 giallorosso anche il Milan di Gattuso.