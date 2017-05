Radja Nainggolan non è più incedibile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui il belga avrebbe anche aperto alla cessione in Italia, a patto che la sua destinazione sia l'Inter. In caso di trattativa con il club nerazzurro, il direttore sportivo della Roma, lo spagnolo Monchi, chiederebbe come parziale contropartita Jeison Murillo per rinforzare il pacchetto arretrato giallorosso.