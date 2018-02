L'ira di Di Francesco nel post gara di Champions non è passata inosservata. Lo sfogo del tecnico è rivolto soprattutto ad alcuni uomini di esperienza del club: "Mi sembra di aver visto due squadre in campo, dopo aver preso il gol era da cambiarne tanti. Abbiamo commessi errori di inesperienza assurdi, anche da parte dei giocatori che hanno più esperienza e responsabilità". Il mirino è puntato soprattutto sul centrocampo e quindi su De Rossi, Strootman, Florenzi e in parte Nainggolan. Tre giocatori che per un motivo o per l'altro potrebbero aver concluso un ciclo a Roma a fine stagione.