Mare, sole, relax. I giocatori della Roma staccano la spina dopo il pesante ko casalingo contro l’Atalanta e si concedono una settimana di riposo, prevista da contratto, prima di iniziare la preparazione alla sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti. Tuttavia la scelta di postare sui social le immagini dei luoghi di vacanza in un momento così delicato ha mandato su tutte le furie i tifosi che non hanno gradito foto e video di giocatori sorridenti dopo il flop in campionato che ha pregiudicato lo scudetto. Ecco le mete scelte dai calciatori



MALDIVE – De Rossi, Florenzi e Nainggolan hanno scelto il mare delle Maldive per rilassarsi e dimenticare il periodo negativo della squadra.



DUBAI – Sole e sabbia anche per Rick Karsdorp e Astrid Bell, ma sulla spiaggia di Dubai. Emirati meta anche di Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Kevin Strootman, partiti però con un giorno di ritardo rispetto all’olandese.



BRASILE – C’è chi invece approfitta delle vacanze per andare a trovare i parenti e gli amici. Alisson, Emerson e Bruno Peres sono infatti partiti per il Brasile.