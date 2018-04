#JamesPallotta scatenato nella fontana di Piazza del Popolo a Roma pic.twitter.com/puWvPzhTi7 — calciomercato.com (@cmdotcom) 10 aprile 2018

Una notte magica, di quelle che rimangono scolpite nella mente per sempre.di Leo Messi, mandando in estasi tifosi ma non solo. Tra i più scatenati nel festeggiare c'è il presidente James Pallotta, protagonista in una delle più celebri piazze della Capitale.Prima della partita i tifosi della Curva Sud hanno insultato pesantemente il numero uno giallorosso, seguendo un copione che si ripete da diverse settimane. Il calcio, però, regala sempre colpi di scena inaspettati: un 3-0 al Barcellona e l'accesso alle semifinali della Champions League può cambiare tutta la storia.