Nella trattativa per il rinnovo del contratto di Alessandro Florenzi c’è anche una spettatrice tutt’altro che disinteressata: è la Juventus, che guarda al numero 24 come potenziale rinforzo in caso di mancato accordo con la società giallorossa. Il neo 27enne è un nazionale italiano e può giocare in più ruoli: secondo quanto riporta “Tuttosport”, è l’identikit perfetto per Marotta e Paratici, che faranno un tentativo qualora non si dovesse trovare una soluzione. Interessa anche Lorenzo Pellegrini, che però ha una clausola da 25 milioni: la dirigenza bianconera nei prossimi mesi proverà a portarlo a Torino.