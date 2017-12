Da oggetto misterioso a talismano. Il destino di Thomas Vermaelen è cambiato in poco tempo, complice l’infortunio del collega di reparto nel Barcellona, Samuel Umtiti. Il belga ha preso il posto del francese e, con lui in campo, i blaugrana non hanno perso la sicurezza d’inizio stagione. L’ex difensore della Roma ha partecipato alla sfida di Valencia, alle due di Coppa del Re contro il Real Murcia, a quella di Champions contro lo Sporting Lisbona e ancora in campionato contro Villarreal, Deportivo, Real Madrid: in tutte il Barcellona ha vinto, escluso l’1-1 con il Valencia. Come ricorda Ansa, in 16 presenze il difensore belga non ha mai perso: 13 le vittorie e tre i pareggi. Inoltre, quando Vermaelen ha giocato tutti i 90′, il Barcellona ha concesso solo un gol. E’ stato in campo 558′ in totale ed è diventato un pilastro della difesa. “Si allena davvero bene, è un difensore centrale veloce e forte, tutti credono in lui e dà fiducia“, le parole del tecnico Valverde.