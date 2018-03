Non sono passate inosservate le parole di Di Francesco di ieri su Shick: "Io devo pensare alla squadra, non al singolo. Lui non viene dal Real Madrid o dalla Juventus, e non si deve sentire arrivato. Sta lavorando per diventare un giocatore importante". Parole dure, non le prime di Di Francesco che non vede il ceco pronto per il grande salto. Nonostante il ricco turn over a Crotone, Schick non ha trovato nemmeno un minuto di gioco e fin qui sono solo 5 le partite giocate da titolare (0 i gol). Una miseria considerato il prezzo che la Roma sarà costretta a pagare alla Sampdoria: 42 milioni. L'ad Gandini ha assicurato che Patrik sarà alla Roma pure il prossimo anno, ma Di Francesco sembra non poterne più.