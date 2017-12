La Roma esce da questi primi mesi di Var sicuramente “danneggiata”. In un calcio senza la moviola in campo, i giallorossi sarebbero almeno a quattro punti in più in campionato (con l’episodio di Perotti non conteggiato), con una partita da recuperare. Ovvero, De Rossi e compagni chiuderebbero il 2017 con 43 punti in classifica, che potrebbero essere 46 con una vittoria il 24 gennaio a Marassi con la Samp. Ecco il conto:





1) Roma-Inter 1-3. Rigore su Perotti non concesso né dall’arbitro né dall’assistente Var.

Senza Var: 0 punti

Con la Var: 0 punti



2) Roma-Crotone 1-0. Rigore su Kolarov concesso dall’arbitro e confermato dalla Var.

Senza Var: 3 punti

Con la Var: 3 punti



3) Roma-Lazio 2-1. Rigore su Kolarov concesso dall’arbitro e confermato dalla Var, rigore Manolas non concesso dall’arbitro e visto dalla Var.

Senza Var: 3 punti (2-0)

Con la Var: 3 punti



4) Genoa-Roma 1-1. Rigore e rosso a De Rossi concessi solo grazie all’intervento della Var.

Senza Var: 3 punti

Con la Var: 1 punto



5) Roma-Spal 3-1. Espulso al 10’ Felipe per fallo da ultimo uomo grazie alla Var. Episodio di per sé non decisivo. Difficile pensare che la Roma non avrebbe vinto comunque.

Senza Var: 3 punti

Con la Var: 3 punti



6) Roma-Cagliari 1-0. Fazio fa gol, l’arbitro non annulla e la Var conferma la scelta.

Senza Var: 3 punti

Con la Var: 3 punti



7) Roma-Sassuolo 1-1. Florenzi segna, l’arbitro non annulla. Poi con la Var ritorna sulla decisione e fischia fuorigioco di Under.

Senza Var: 3 punti

Con la Var: 1 punto



Punti Roma con la Var: 39

Punti Roma senza Var: 43 (+4)