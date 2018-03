Monchi guarda verso la Spagna, e quindi verso casa, per costruire la Roma del futuro. L'ex ds del Siviglia si è interessato alla situazione di Kondogbia in uscita da Valencia e che lui portò in Andalusia nel 2012. Occhi puntati pure su Cebellos del Real Madrid, per il quale secondo i media spagnoli è pronta un'offerta "bestiale". Ma nel mirino di Monchi ci sono ancora Aleix Vidal del Barcellona e Vrasaljko dell'Atletico Madrid.