La Roma è tornata in campo dopo i tre giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti. Il tecnico ha diretto l'allenamento mattutino a Trigoria, ovviamente senza i tanti nazionali impegnati in giro per il mondo. Dopo una fase in palestra, il gruppo è passato sul campo per un lavoro sul possesso palla. A seguire parte atletica e partitella. Emerson Palmieri e Grenier hanno svolto un lavoro individuale programmato.