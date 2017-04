Un derby da non perdere, quello giocato tra Roma e Lazio martedì sera. Un derby che valeva una finale di Coppa Italia, poi raggiunta dai biancocelesti, a cui nessuno voleva mancare. Nemmeno Domenico Rossi, generale di Corpo di armata e già sottocapo di Stato maggiore dell’Esercito e ora sottosegretario alla Difesa.



IN AUTO BLU ALLO STADIO - Le Iene hanno "beccato" il sottosegretario che, a pochi minuti dall'inizio della partita, viene lasciato in prossimità dell'ingresso delle tribune lato vip dello stadio Olimpico da un'auto di servizio del ministero, un'auto blu. Appena in tempo per andare ad accomodarsi su una delle poltrone migliori di tutto l'impianto, appena sotto al presidente Lotito. Rossi era finito al centro di un servizio delle Iene sull'abuso di auto blu quando, nell'ottobre scorso, aveva ammesso che la utilizzava per recarsi da casa al ministero.