È Roma–Lazio il match di punta della 34esima di Serie A, gara da sempre carica di significato e in questo caso con un’alta posta in palio per entrambe le squadre. I giallorossi devono difendere il secondo posto in un rush finale che si preannuncia impegnativo, i biancocelesti puntano a tenersi stretto il quarto posto che vuol dire accesso diretto alla prossima Europa League. La squadra di Spalletti ha vinto ben 5 degli ultimi 6 derby disputati e, anche stavolta, parte con il pronostico a favore specie considerando la voglia di riscatto di Dzeko e compagni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint la vittoria giallorossa è a 1.80, l’ultima vittoria biancoceleste in un derby di campionato risale al 2012, interrompere il tabù vale 4.25 mentre il pareggio è a 3.25.

La stracittadina della capitale numero 168 della storia, inoltre, potrebbe essere ricordata come l’ultima da giocatore di Francesco Totti. Con 36 presenze e 11 goal, il capitano giallorosso è il calciatore che ha giocato e segnato di più nei derby, chissà se avrà la chance di aumentare il suo speciale bottino e lasciare il segno anche stavolta. Sulla lavagna di Sisal Matchpoint il goal del capitano contro la Lazio è offerto a 2.75, mentre il segno 1 combinato al goal del numero 10 giallorosso è offerto a 3.75.