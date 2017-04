Dopo gli anticipi di venerdì e ieri sera, prosegue oggi la 34esima giornata di Serie A. E ad aprire la domenica non c'è una partita qualunque, ma il derby tra Roma e Lazio. Fischio d'inizio alle 12.30 allo stadio Olimpico, con i giallorossi - padroni di casa - che cercheranno di allungare a cinque la striscia di vittorie consecutive nelle stracittadine in Serie A, mentre i biancocelesti - che hanno eliminato i cugini in semifinale di Coppa Italia - hanno vinto l'ultimo derby in campionato nel novembre 2012.



Tanti occhi degli spettatori saranno per Francesco Totti, con ogni probabilità all'ultimo derby da calciatore, che nei giorni scorsi ha caricato l'ambiente con le sue dichiarazioni. La squadra di Luciano Spalletti è alla ricerca di punti per cercare di accorciare le distanze dalla Juventus capolista, che ha pareggiato contro l'Atalanta andando a +9. Gli uomini di Simone Inzaghi, invece, hanno l'opportunità di staccare proprio i bergamaschi al quarto posto.