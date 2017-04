In barba alla scaramanzia e alle superstizioni del caso, questa mattina Francesco Totti si è lasciato andare a un pronostico sul derby Roma-Lazio, che sarà giocato domenica all’ora di pranzo. "Vinciamo noi 2-0" ha detto il capitano giallorosso, ospite telefonico di Fiorello. I bookmaker, a riguardo, concordano solo in parte con il numero 10 romanista. La Roma è sì favorita per la sfida di domenica, ma il risultato esatto più probabile non è quello pensato dal Pupone. Sul successo di Totti&C, fa sapere Agipronews, si punta a 1,88, contro il 3,85 sul pareggio e il 3,95 sul blitz biancoceleste secondo 888sport.it. Quanto al risultato al 90’, il 2-0 indicato dal capitano è piazzato a 12 volte la scommessa, mentre il finale più probabile è un pareggio per 1-1, dato a 8,00. La quota più alta in assoluto è per un pari spettacolare: il 4-4 si gioca a 150 volte la posta.