Come riporta l'Ansa è pronto il piano di sicurezza per il derby Roma-Lazio di domani all'Olimpico. Secondo quanto si è appreso, le misure scatteranno già da stasera con controlli nel centro storico della Capitale, frequentato da tifosi di entrambe le squadre. Da stanotte verranno effettuate le bonifiche delle aree verdi intorno allo stadio e controlli sullo specchio d'acqua del Tevere davanti all'Olimpico con la polizia fluviale. Saranno circa mille gli agenti delle forze dell'ordine impiegati per garantire la sicurezza. I tifosi delle due squadre confluiranno allo stadio dalle direttrici opposte: ponte Milvio e piazzale Clodio. Massima l'attenzione a evitare contatti. Al lavoro anche la Digos su eventuali criticità. Il piano sicurezza verrà messo a punto durante un tavolo tecnico in corso in Questura.