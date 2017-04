Il centrocampista Kevin Strootman per la Roma, il difensore Wallace per la Lazio: sono loro due i protagonisti dei derby di Roma di quest'anno. All'andata l'olandese fece litigare tutti, spruzzando dell'acqua addosso all'avversario Cataldi dopo la rete realizzata, mentre nel ritorno ha simulato sull'intervento proprio del brasiliano, ottenendo un rigore inesistente. L'ex Monaco fu protagonista all'andata proprio sul gol dell'olandese, che arrivò dopo un suo dribbling scellerato. Due uomini derby dunque, non proprio per le motivazioni che entrambi avrebbero desiderato.